В Отрадном восемь спасателей тушили частный дом

В Отрадном восемь спасателей тушили частный дом
О пострадавших не сообщается. Фото: Pixabay

Утром 8 января в Кировском районе Ленобласти произошел пожар. Загорелся дом в городе Отрадное.

В пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что пожар произошел в городе Отрадное. Там загорелся частный дом.

Сообщение о пожаре поступило в 04:15. В ликвидации огня участвовали две единицы спецтехники и восемь пожарных. Частный дом горел на площади 56 квадратных метров. В 04:50 пожар удалось потушить.

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в подсобке одного из заведений в Московском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Из здания пришлось эвакуировать 50 человек.

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