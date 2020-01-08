В Отрадном восемь спасателей тушили частный дом

Утром 8 января в Кировском районе Ленобласти произошел пожар. Загорелся дом в городе Отрадное.

В пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что пожар произошел в городе Отрадное. Там загорелся частный дом.

Сообщение о пожаре поступило в 04:15. В ликвидации огня участвовали две единицы спецтехники и восемь пожарных. Частный дом горел на площади 56 квадратных метров. В 04:50 пожар удалось потушить.

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в подсобке одного из заведений в Московском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Из здания пришлось эвакуировать 50 человек.