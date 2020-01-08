МЧС Ирана: шансов на то, что при крушении украинского лайнера есть выжившие, нет

Шансов на то, что на борту потерпевшего крушение в Иране самолета есть выжившие, нет. Об этом заявил директор Управления по ЧС Ирана, сообщает РИА «Новости».

Все части самолета охвачены огнем. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Boeing 737, летевший из Тегерана в Киев, рухнул у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, сообщает агентство Tasnim. По предварительной информации, причиной падения стали технические неполадки. По данным Flightradar, самолет разбился почти сразу после взлета.На борту украинского лайнера находилось 167 пассажиров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково задержали вылет семи рейсов. Так, в Сочи пассажиры авиакомпании Red Wings отправятся с 15-часовой задержкой. Отправление в Симферополь той же компании задержали на два часа.