Зеленский выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в Иране

Зеленский выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в Иране
Владимир Зеленский. Фото: администрация президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета под Тегераном.

Boeing 737, летевший из Тегерана в Киев, рухнул у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. По предварительной информации, причиной падения стали технические неполадки. По данным Flightradar, самолет разбился почти сразу после взлета. По последним данным, на борту украинского лайнера находилось 176 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково задержали вылет семи рейсов. Так, в Сочи пассажиры авиакомпании Red Wings отправятся с 15-часовой задержкой. Отправление в Симферополь той же компании задержали на два часа.

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