Квартиру на Орджоникидзе обчистили на почти 380 тысяч

В Петербурге расследуют три квартирные кражи, произошедшие в новогодние праздники. Одной из жертв домушников стала 60-летняя жительница дома 52 по улице Орджоникидзе

Женщина обратилась в полицию в 14:50 часов 7 января. Она сообщила, что неизвестные проникли к ней в квартиру, отжав кухонное окно. Кража произошла в период с 3 по 7 января.

Из дома они вынесли ювелирные изделия, 350 долларов США и 750 евро. Общая сумма ущерба оценивается в 373 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Еще одна кража произошла в доме 6 по улице Шотмана. С 3 по 7 января неизвестные, подобрав ключи к входной двери, пробрались в квартиру и похитили ювелирные украшения и 100 тыс. рублей.

В Пушкине злоумышленики проникли в дом кредитного инспектора на Новодеревенской улице. С собой они забрали ювелирные изделия, пару наручных часов, ноутбук, норковую шубу и 70 тыс. рублей. Сумма ущерба составила 470 тыс. рублей.

По всем трем фактам возбуждены уголовные дела. Полиция разыскивает злоумышленников и принимает меры по задержанию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за стуки в Петербурге квартиры обокрали на более чем 4 млн рублей.