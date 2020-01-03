Домушники не дремлют: за сутки в Петербурге обокрали квартиры на 4 млн рублей

За несколько дней злоумышленники поработали в пяти квартирах в разных районах Северной столицы. Жертвами стали жители Фрунзенского, Красносельского, Выборгского, Пушкинского и Гатчинского районов.

Воры действовали во время пика новогодних праздников, с 30 декабря по 2 января. На Белградской улице в Фрунзенском районе, жители одного из домов лишились 300 тысяч рублей, а на Ленинском проспекте в Красносельском районе домушники вынесли несколько ноутбуков и наручные часы, похитив более 500 тысяч рублей.

Больше всего пострадали владельцы квартиры на Ушковской улице в Выборгском районе, которым воры причинили ущерб на 2,5 миллиона рублей, украв наличные, валюту и драгоценности, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. Досталось также жителям Пушкинского района, которых преступники оставили без шубы, ювелирных украшений и денег, похитив, в общей сложности, на 471 тысячу рублей. Кроме того, из квартиры в Гатчине вынесли 250 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге таксист после завершения поездки оставил пассажира без 650 тысяч рублей.