В Петербурге мужчина прокатился на такси за 649 тысяч рублей

Водитель частного такси в Петербурге предоставил свои услуги жителю города за небывалую сумму — больше полумиллиона рублей.

В полицию обратился сам пострадавший. Мужчина рассказал, что после того как его высадили на проспекте Маршала Жукова, он обнаружил пропажу дорогого смартфона и кошелька. Телефон пассажир оценил в 39 тысяч рублей, в портмоне находилось 30 тысяч наличными.

Однако позже мужчина обратил внимание, что с его банковских счетов списали 550 тысяч рублей. Правоохранительные органы разыскивают водителя-злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Северной столицы, убивший свою сожительницу по квартире на Обводном канале, скрылся от стражей порядка через окно. Однако это не помешало полицейским оперативно задержать рецидивиста.