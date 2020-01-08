Леди Гага рассказала о последствиях пережитого в юности изнасилования

Певица Леди Гага не так давно рассказала о пережитом в 19 лет изнасиловании. В разговоре с Опрой Уинфри она призналась, что последствия этого преследуют её до сих пор.

Гага страдает от пост-травматического стрессового расстройства (ПТСР). Оно выражается в сильных хронических болях во всем теле — фибромиалгии. Заболевание певица напрямую связывает с пережитым изнасилованием.

Изнасилованию певица подверглась в 19 лет. Мужчина, по словам Гаги, был старше её на двадцать лет. Долгое время она не рассказывала о произошедшем и не обращалась за помощью. Некоторое время спустя она начала испытывать боль по всему телу. Врачи поставили певице диагноз фибромиалгия.

«Это похоже на то, что я чувствовала после того, как меня насиловали», — рассказала Леди Гага.

Певица прорабатывает произошедшее со специалистами и лечит болезнь в том числе с помощью психиатрической терапии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России по подозрению в изнасиловании школьницы задержали артиста Новосибирского театра оперы и балета.