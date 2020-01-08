В Ленобласти потерялись две беременные козы и козел

В Ленобласти потерялись две беременные козы и козел
В Ленобласти ищут коз и козла. Фото: vk.com/spb_today

Во Всеволожском районе Ленинградской области разыскивают козла и двух беременных коз. Животным необходим особый уход.

Козы пропали 3 января на строжевом посту «Стык Наркома», расположенном в районе садоводства Матокса.

С просьбой помочь в поисках к жителям Петербурга и Ленобласти в соцсетях обратилась владелица коз.

«Козы беременные, им нужен уход», — написала она в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщить о местонахождении животных можно по телефону +7 911 712-91-16.

Пропавшие в Ленинградской области козы. Фото: vk.com/spb_today

Ранее gazeta.spb сообщала, что во Флориде 14-летний фокстерьер по имени Датчесс вернулся к хозяевам спустя 12 лет. Собака пропала в 2007 году. Обнаружить её удалось в 1,5 тыс. км от дома. Животное нашли волонтеры Humane Animal Rescue.

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