Режиссер «Легенды №17» обвинил зрителей в провалах российского кинематографа

По мнению режиссера, говорить, что поддержка государства только мешает развитию кино, нельзя, а лишать её — просто недальновидно. Фото: pixabay

По мнению режиссера, говорить, что поддержка государства только мешает развитию кино, нельзя, а лишать её — просто недальновидно. Фото: pixabay

Некоторые российские фильмы не становятся популярными, потому что зрители не готовы с ними «общаться». Такое мнение выразил режиссёр фильмов «Экипаж» и «Легенда №17» Николай Лебедев.

По словам кинорежиссера, измерять успех российского кино кассовыми сборами не самый подходящий способ. Он отметил, что иногда киноленте не удается найти связь с человеком.

«Фильмы — они как люди, и иногда зритель не готов с ним общаться, как с человеком», — заявил Лебедев «URA.RU».

Он добавил, что фильм может быть «хорошим», однако интереса к нему так и не возникнет. По его мнению, рассчитать успех ленты довольно непросто, в киноиндустрии всегда сталкиваются с рисками.

«Кино — это особая зона», — подытожил режиссер.

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