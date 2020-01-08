Бывший вратарь ФК»Зенит» стал главным тренером армянского «Пюника»

Экс-вратарь петербургского клуба «Зенит» Роман Березовский назначен главным тренером армянского «Пюника». Футболисту удалось также поработать в «Сочи» и с москвичами «Динамо».

В штаб футболиста войдет бывший тренер молодежной команды московского клуба Сергей Чикишев.

Как сообщается на сайте клуба, работу продолжат помощник главного тренера Роберт Арзуманян, тренер голкиперов Айк Киракосян, а также специалист по физподготовке Чиро Хоссейни Верди.

В команде сине-бело-голубых Березовский играл с 1994 по 2000 год. Также он играл за столичные «Торпедо» и «Динамо», а также подмосковные «Химки».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что фанаты петербургского «Зенита» вошли в ТОП-5 футбольных болельщиков.