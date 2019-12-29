Фанаты «Зенита» вошли в ТОП-5 лучших футбольных болельщиков в мире

Фанаты петербургского футбольного клуба «Зенит» заняли третье место в рейтинге болельщиков с самыми яркими перфомансами.

На видео, которое опубликовал YouTube-канал Ultras World, показаны самые запоминающиеся акции, проведённые зенитовскими и другими фанатами в 2019 году. Среди них гигантские плакаты на стадионе, фаеры, фейерверки и флешмобы.

Самыми активными стали болельщики марокканского клуба «Видад» из Касабланки. Затем идут фанаты польской «Легии» из Варшавы. В пятёрку также вошли «Црвена звезда» (Белград, Сербия) и французский «Сент-Этьен».

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