Туриста из США закрыли в багажном отделении автобуса

Турист из Нью-Джерси вызвал полицию из-за того, что был заперт в багажном отсеке автобуса. Мужчина ехал из Тель-Авива в Иерусалим.

Путешественник сообщил, что хотел забрать свой чемодан из автобуса, но дверь багажного отсека закрылась, а автобус начал движение. Мужчина незамедлительно позвонил в службы спасения и сообщил о случившемся в Сети. Об этом сообщает YNet News.

Сотрудники компании-перевозчика отметили, путешественник проявил смелость и находчивость, позвонив в полицию из багажного отсека.

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