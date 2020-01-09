В Санкт-Петербурге повысились взносы на капремонт

Взносы на капремонт увеличились в два раза. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Взносы на капремонт увеличились в два раза. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Петербурге произошел резкий скачок взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Соответствующее постановление подписал городской губернатор Александр Беглов. Документ опубликован на сайте администрации Петербурга.

По сравнению с 2019 годом минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах вырос почти в два раза, сообщает АБН.

Взнос в домах типа «Дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт» и «дореволюционной постройки, прошедшие капитальный ремонт» теперь составляет 8,5 рублей за квадратный метр (если дом без лифта) и 9 рублей, если лифт имеется. Ранее взносы составляли 4,5 рублей и 5 рублей соответственно.

Взнос в кирпичных домах, постройки 1957-1970 гг. («Хрущевки»), вырос с 4,12 до 8,12 рублей (без лифта) и с 4,62 до 8,62 рублей (с лифтом).

Взнос в панельных домах, постройки 1970-1980 гг., вырос с 4,2 до 8,2 рублей за «квадрат» (без лифта) и с 4,7 до 8,7 рублей (с лифтом).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что программа капремонта в Петербурге выполнена на 89%.