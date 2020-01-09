В новогодние праздники полицейские задержали 170 пьяных водителей за рулем

В новогодние каникулы в этом году сотрудники полиции задержали 170 человек, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД РФ по Петербургу и Ленобласти. В прошлом году в новогодние праздники были задержаны 108 пьяных водителей.

В новогодние праздники в Петербурге произошло более 1700 ДТП. В этом году произошло на 500 ДТП меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самый «пик» дорожных происшествий был зафиксирован 31 декабря и 7 января. В авариях пострадали за этот период 130 человек. Жертвами стали 12 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга вечером 7 ноября столкнулись Mazda и Peugeot. В результате аварии движение по Боровой улице оказалось затруднено. ДТП произошло на пересечении Боровой улицы и набережной Обводного канала.