В Приморском районе на перекрестке столкнулись два автомобиля

Днем 9 января в Приморском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, ДТП произошло на пересечении Вербной улицы с улицей Репищева. На перекрестке столкнулись две легковушки. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Участники ДТП ждут приезда сотрудников ДПС. Информации о пострадавших не поступало.

Пользователи Сети отметили, что на этом участке часто происходят ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга вечером 7 ноября столкнулись Mazda и Peugeot. В результате аварии движение по Боровой улице оказалось затруднено. ДТП произошло на пересечении Боровой улицы и набережной Обводного канала.