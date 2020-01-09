К гендиректору «Ижорских заводов» подали иск на 106 млн рублей

Акционер компании «Палмдав ЛТД», зарегистрированной на Кипре, намерен взыскать с руководителя «Ижорских заводов» более 100 млн рублей из-за материального ущерба, причиненного эмитенту.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга принял заявление истца к производству в конце прошлого года. Судебное слушание назначено на 17 февраля, причем кипрская сторона будет участвовать в заседании с помощью видеосвязи. Акционер иностранного предприятия требует, чтобы глава «Ижорских заводов» Юрий Гордиенков возместил ему 106 миллионов рублей.
В такую сумму заявитель оценил материальный ущерб, нанесенный предприятием эмитенту. Однако чем были вызваны убытки, неизвестно.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице предприниматель задолжал своей бывшей супруге семь миллионов рублей алиментов.