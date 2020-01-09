Застройщик «перепасовал» школьные деньги футбольному клубу Ротенберга

Экс-совладелец строительной компании «Капитал Стройиндустрия» считает, что в результате спонсорства футбольного клуба Бориса Ротенберга компания потеряла, как минимум, 249,88 миллионов рублей, а Санкт-Петербург в положенный срок не досчитался гимназии в Пушкине и поликлиники в Красном Селе.

С заявлением о причинении ущерба почти в 300 млн рублей в полицию обратился бывший совладелец ООО «Капитал Стройиндустрия» бизнесмен Адам Цибаев.

Как сообщает интернет-издание АБН, бизнесмен попросил правоохранителей проверить действия руководства «Капитал Стройиндустрия». В частности, он сообщил, что компания-застройщик, вероятно, перечислила 249,88 миллиона рублей, полученных, в том числе, от госконтрактов, в виде спонсорской помощи ООО «Футбольный клуб «Динамо — Санкт-Петербург». И сделано это было одним из учредителей, если не в тайне от других, то, как минимум, без широкой огласки.

У компании-застройщика «Капитал Стройиндустрия» два владельца: Александр Латыпов и Адам Цибаев (в последующем продал свою долю Андрею Гондусову).Именно с ведома Латыпова, якобы, и переводились деньги футбольному клубу. Оформлено это было по договорам займов и как спонсорская помощь.

В итоге второй совладелец компании узнал о помощи футболистам и посчитал, что денег на строительство школы и поликлиники не осталось.

Какую выгоду от этого получал застройщик — непонятно. Однако известно, что оказание спонсорской помощи почти совпало по времени с выполнением госконтрактов на реконструкцию гимназии на 550 мест в Пушкине (Леонтьевская улица, 10А, Церковная улица, 16А) и постройку взрослой поликлиники на 660 ежедневных посещений в Красном селе (переулок Щуппа, 1).

Недостроенная поликлиника в Красном Селе. Фото: Мойка78

Похоже, футболистам спонсорская помощь пошла только на пользу, а социальным объектам — во вред. Впрочем, судите сами. В 2018 году в городе Сочи был создан одноименный футбольный клуб, основой которого стал именно «ФК «Динамо — Санкт-Петербург». Как следует из интервью главного тренера «Сочи» телеканалу «Матч ТВ», опубликованного на сайте ФК «Сочи», владельцем клуба является бизнесмен Борис Ротенберг, и у футболистов дела идут сегодня неплохо.

В том же 2018 году должна была завершиться и реконструкция гимназии N 406. Однако ремонт продолжается до сегодняшнего дня. Но этим занимается уже другая компания.

Вероятно, именно спонсорская помощь футбольному клубу, который перешел под контроль бизнесмена Бориса Ротенберга, и стала причиной социального долгостроя. Во всяком случае, такой вывод вполне можно сделать из заявления бизнесмена Адама Цибаева.

Полиция оснований для возбуждения уголовного дела не нашла, и спор о бюджетных деньгах, спонсорской помощи футболу и долгострое продолжится в арбитраже суде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футбольное «Динамо» переехало из Петербурга в Сочи.