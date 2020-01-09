В Ленобласти пилота осудили за незаконную организацию прыжков с парашютом

Пилот и владелец авиаклуба под Волосово в Ленинградской области организовали более тысяч нелегальных прыжков, используя неисправный самолет.

Соучастники занимались преступной деятельностью в 2015-2016 годах. За это время они успели обслужить 1100 человек, сообщили в пресс-службе Следственного комитета на транспорте по СЗФО в четверг, 9 января. Кроме того, что нарушители не имели соответствующего разрешения, «кукурузник», с которого совершались прыжки, имел ряд опасных поломок.

За время преступной деятельности пилот и хозяин клуба успели заработать порядка 11 миллионов рублей. Одни прыжок с инструктором обходился клиенту в 7-10 тысяч рублей. В ходе разговоров со свидетелями правоохранители допросили более 600 человек. Злоумышленники получили 3 года условного срока каждый.

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