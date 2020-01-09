В Александро-Невской лавре пройдет рождественская ёлка для неслышащих малышей

Цель мероприятия - ознакомить неслышащих детей с Рождеством Христовым и сказкой «Щелкунчик» на русском жестовом языке. Фото: Baltphoto

Цель мероприятия - ознакомить неслышащих детей с Рождеством Христовым и сказкой «Щелкунчик» на русском жестовом языке. Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге, в духовно-просветительском центре «Святодуховский» покажут «Щелкунчика» на жестовом языке для глухих детей.

Мероприятие состоится в рамках возрожденной традиции: в последний раз спектакли еще до времен Октябрьской революции. Артисты из Петербургского театра глухих покажут детям классическую рождественскую сказку, «Щелкунчика». Показ состоится в субботу, 11 января, в 12:00.

После представления детей ждет праздничная ёлка с Дедом Морозом и Снегурочкой. Поддержку мероприятию оказывают культурно-просветительский центр Казанского кафедрального собора и социально-культурный центра «Фестиваль «Шаг навстречу!».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что градоначальник Северной столицы Александр Беглов решил повременить с переименованием Советских улиц в Центральном районе города в Рождественские.