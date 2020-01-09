Переименование Советских улиц в Рождественские приостановили

Переименование Советских улиц в Рождественские приостановили
Названия петербургских улиц по-прежнему остаются под вопросом. Фото: Baltphoto

Губернатор Северной столицы Александр Беглов не стал подписывать постановление о переименовании Советских улиц в Рождественские.

Несмотря на то, что жители Санкт-Петербурга активно поддерживают инициативу, градоначальник решил отложить вопрос о переименовании улиц в Центральном районе города. При этом, как отмечает «Интерфакс», ссылаясь на Алексея Ерофеева, члена Топонимический комиссии Петербурга, чем дольше власти раздумывают над окончательным ответом, тем больше горожан настаивают на переименовании.

«Вероятно, нужно будет еще раз голосовать за Рождественские улицы», — отметил Ерофеев. Он также подчеркнул, что последнее слово все же остается за администрацией Северной столицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов резюмировал работу на прошедшей праздничной неделе.

александр беглов переименование санкт-петербург советские улицы топонимы улицы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Переименование Советских улиц в Рождественские приостановили
На Самбурскую обрушилась критика после того, как актриса назвала ...
Поклонники высмеяли фото Волочковой топлес
В СПбГУ появилась стипендия имени онколога Андрея Павленко
Скорость ходьбы оказалась связана с уровнем интеллекта
4-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой засняла маму в бикини
«Альфастрахование» планирует приобрести петербургскую ...
Юрий Антонов перенес серьезную операцию