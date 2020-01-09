Переименование Советских улиц в Рождественские приостановили

Губернатор Северной столицы Александр Беглов не стал подписывать постановление о переименовании Советских улиц в Рождественские.

Несмотря на то, что жители Санкт-Петербурга активно поддерживают инициативу, градоначальник решил отложить вопрос о переименовании улиц в Центральном районе города. При этом, как отмечает «Интерфакс», ссылаясь на Алексея Ерофеева, члена Топонимический комиссии Петербурга, чем дольше власти раздумывают над окончательным ответом, тем больше горожан настаивают на переименовании.

«Вероятно, нужно будет еще раз голосовать за Рождественские улицы», — отметил Ерофеев. Он также подчеркнул, что последнее слово все же остается за администрацией Северной столицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов резюмировал работу на прошедшей праздничной неделе.