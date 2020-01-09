Беглов подвел итоги праздничной недели

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подвел итоги первой недели нового года. О результатах проведенного времени он рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам градоначальника, в первый день 2020 года он посетил Шушары. Он подчеркнул, что данный район довольно сложный, так как там накопился значительный дисбаланс между жилой застройкой и необходимой социнфраструктурой.

Беглов добавил, что в указанном районе был введен в эксплуатацию детский сад сад в UP-квартале “Московский”. На Первомайской улице к лету отремонтируют фонтан, а также установят уличное освещение.

В 2020 году увеличилось количество автобусов на соцмаршрутах. В 2023 году, по словам Беглова, заработает линия скоростного трамвая. Пассажирский транспорт проследует от станции метро “Купчино” в Шушары.

Глава города также отметил, что побывал в квартале «Полюстрово 25-26». Он пообщался с местными жителями и рассказал, что вместе с домами там построили две школы на 1675 мест и два детсада.

За это время глава города успел подписать постановление о реставрации 255 фасадов исторических зданий в города. Так, в ближайшие десять лет в Северной столице будут обновлены фасады повышенной категории сложности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Александр Беглов исполнил желания трех детей.