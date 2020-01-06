Беглов исполнил желания трех юных петербуржцев

Губернатор устроил чаепитие, на которое пригласил участников благотворительной акции «Дерево желаний».

Об этом стало известно сегодня, 6 января. Обо всем рассказали в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Торжественное вручение подарков трем детям состоялось в Смольном во время чаепития. Глава города исполнил тайные желания трех детей – одному мальчику он вручил смартфон, другому – смарт-часы, а девочке подарил планшет. Беглов поздравил ребят с Новым годом и Рождеством и выразил надежду, что все их желания будут исполняться.

К слову, в акции участвовал не только градоначальник, но и обычные горожане – за время проведения акции подарки детям сделали две тысячи петербуржцев. Они помогли исполнить желания 800 детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов обсудил с жителями Полюстрово развитие микрорайона. В течение 2020 года основные усилия будут направлены на улучшение инфраструктуры района. Так, появится долгожданный удобный проезд к школе на Бестужевской улице.