Беглов обсудил с жителями Полюстрово развитие микрорайона

Застраивать и развивать кварталы 25-26 в Полюстрово стали с 2014 года. Фото: www.gov.spb.ru

Застраивать и развивать кварталы 25-26 в Полюстрово стали с 2014 года. Фото: www.gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил жителей Плюстрово с праздниками на развлекательном мероприятии. Кроме того, он рассказал о планах по развитию микрорайона.

«Это очень хороший квартал. Но нам еще нужно потрудиться, чтобы вам здесь жилось хорошо», — отметил глава Северной столицы. В течение 2020 года основные усилия будут направлены на улучшение инфраструктуры района. Так, появится долгожданный удобный проезд к школе на Бестужевской улице.

Обсуждается возможность продолжения Бестужевской улицы до Кушелевской дороги. Кроме того, городские власти рассчитывают увеличить число школ и детских садов в Полюстрово. Для этого будут привлечены средства частных инвесторов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на празднике губернатор пообщался и с маленькими жителями Петербурга, спросив, нравится ли им новогоднее убранство Петербурга, а также раздал сладкие подарки.