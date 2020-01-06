Беглов порадовал детей Калининского района сладкими подарками

Беглов порадовал детей Калининского района сладкими подарками
Александр Беглов еще раз поздравил присутствующих с наступившим Новым годом и грядущим Рождеством. Фото: www.gov.spb.ru

В Калининском районе Северной столицы прошла развлекательная программа «Сто секретов Деда Мороза». В качестве приглашенного почетного гостя выступил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Мероприятие состоялось в понедельник, 6 января. Градоначальник поговорил с маленькими участниками праздника и поинтересовался, нравится ли им сегодняшнее представление, а также узнал, как ребята относятся к новогодним украшениям города.

Глава города активно участвовал в программе, наградив победителей конкурса на знание Санкт-Петербурга. Посетители мероприятия также получат возможность бесплатно сходить на городскую новогоднюю ёлку. Кроме того, Беглов пригласил всех участников программы на большую ярмарку, проходящую на Манежной площади.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об итогах последней недели 2019 года, подведенных губернатором.

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