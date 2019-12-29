Беглов подвел итоги предновогодней недели

Губернатор рассказал, чем была примечательна неделя перед 2020 годом.

Результатами работы губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился сегодня, 29 декабря, на своей странице во «Вконтакте». Он отметил, что сотрудникам «Метростроя» наконец почти выплатили все долги по зарплатам. Беглов надеется, что компания осчастливит сотрудников до конца января.

Губернатор рассказал, что побывал на новых спортивных площадках в Кронштадтском районе – их постарались сделать доступными для маломобильных граждан.

Глава города заявил, что в 2020 году будет завершена программа по ремонту чердаков, а потом власти возьмутся за подвалы.

Беглов поделился фотографией со встречи с воспитанниками Дома-интерната №1, а также с филиала МНТК “Микрохирургия глаза” имени академика Святослава Федорова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов проверил Фрунзенский район на готовность к зиме. Управляющие компании Фрунзенского района имеют более почти 70 единиц уборочной техники, кроме того, к этому сезону были приобретены средства малой механизации.