Беглов проверил Фрунзенский район на готовность к зиме

Беглов проверил Фрунзенский район на готовность к зиме
Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Фрунзенский район во время рабочего объезда и выслушал доклад о готовности района к зиме.

Управляющие компании Фрунзенского района имеют более почти 70 единиц уборочной техники, кроме того, к этому сезону были приобретены средства малой механизации. Вся техника оборудована системой ГЛОНАСС, которая позволит своевременно реагировать на сообщения петербуржцев по уборке снега.

Этим летом администрация Фрунзенского района закупила дополнительное оборудование. Согласно предварительным расчетам, для эффективной очистки снега, в районе необходимы 64 единицы техники.

Кроме того, УК договорились о привлечении дополнительного оборудования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что психолог рассказал, что делать, если нет снега и новогоднего настроения.

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Беглов проверил Фрунзенский район на готовность к зиме