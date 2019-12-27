Психолог рассказал, что делать, если нет снега и новогоднего настроения

Психолог Сергей Ланг рассказал, что делать, если нет праздничного новогоднего настроения из-за отсутствия зимней погоды.

По словам специалиста, из-за появления на улицах снега, жители начинают вспоминать детство, свои эмоции в то время. С появлением заснеженных улиц появлялось сказочное ощущение приближающихся праздников и Нового года.

В ходе интервью радио Sputnik психолог отметил, что именно эта ассоциация остается у людей и во взрослом возрасте. Он подчеркнул, что на фоне неоправданных ожиданий от погоды может даже случиться депрессия.

Ланг порекомендовал дать психике определенные внешние раздражители: новогоднюю музыку, украшения, яркую одежду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что россияне заменили содержимое новогоднего стола на полезные блюда. Многие граждане отказались от майонеза.