Тарантино рассказал, благодаря какой роли стал режиссёром

Голливудский режиссер Квентин Тарантино в эфире шоу Джимми Фэллона Tonight Show рассказал, что стал режиссером благодаря эпизодический роли в сериале.

В самом начале своей карьеры будущий легендарный режиссер оказался в массовке одного из эпизодов сериала «Золотые девчонки». Тарантино пришлось играть Элвиса Пресли, выступающего на свадьбе главной героини. За эту роль Квентин получил 650 долларов.

Небольшая сумма, однако из-за популярности сериала её показывали несколько раз, и, благодаря процентам, Тарантино заработал почти три тысячи долларов. Эти деньги позволили режиссеру приступить к работе над своим первым прорывным фильмом — «Бешеными псами».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комедия «Холоп» стала самой кассовой кинокартиной в истории российского кинематографа. С 26 декабря фильм собрал почти 2 миллиарда рублей.