«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

Фильм «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории. Картина собрала более 1,8 млрд рублей в прокате.

Комедия вышла на киноэкраны 26 декабря 2019 года. К 7 января сборы её достигли 1,8 млрд, сообщает пресс-служба компании-прокатчика «Централ Партнершип».

«Фильм режиссера Клима Шипенко уверенно лидирует с самого выхода на экраны, побив рекорды сборов российских фильмов в новогодние праздники, и с лёгкостью обойдя всех конкурентов», — отмечается в сообщении компании.

Режиссером «Холопа» выступил Клим Шипенко, чей «Текст» также недавно показал высокие сборы. Главные роли в картине исполнили Милош Бикович, Александра Бортич, Александр Самойленко и Иван Охлобыстин.

В центре сюжета молодой мажор Гриша (Бикович), который обожает тусовки и балуется алкоголем. Чтобы исправить сына, отец (Самойленко) создает для него уникальный проект: в заброшенной деревни он воссоздает Россию XIX века. Таким образом Гриша начинает верить в то, что оказался в прошлом.

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