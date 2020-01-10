«Яндекс» намерен запустить собственного сотового оператора

Российская IT-компания «Яндекс» собирается выйти на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, по данным одного из них, новый оператор от «Яндекса» будет работать на базе сети Tele2. Согласно данным другого источника, Tele2 будет основной сетью, однако с другими операторами связи все еще ведутся переговоры. Абоненты «Яндекса» при этом смогут переключаться между операторами.

На данный момент речь идет о том, что «Яндекс» намерен дать пользователям своего оператора доступ ко всем своим сервисам, включая Яндекс.Музыку и Кинопоиск.

Однако стоит заметить, что официального подтверждения слухов от представителей самой компании еще не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Яндекс» приступил к оценке кредитоспособности россиян.