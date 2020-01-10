Петербургские приставы взыскали полмиллиарда в пользу федерального бюджета в 2019 году

Более 501 млн рублей исполнительского сбора по итогам 11 месяцев 2019 года взысканы и перечислены в пользу федерального бюджета структурными подразделениями Управления ФССП России по Петербургу.

Сумма исполнительского сбора увеличилась почти на 100 млн рублей по сравнению с 2018 годом, сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу. Средства были взысканы с должников, которые не исполнили требования исполнительных документов в установленный срок.

По закону исполнительский сбор составляет 7% от суммы взыскания, но не менее 1 тыс. рублей с гражданина и 10 тыс. с организации.

«Исполнительский сбор взыскивается в пользу федерального бюджета», — уточнили в УФССП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приставы Петербурга арестовали имущество должников по электроэнергии. Рейд они провели совместно с АО «Петроэлектросбыт».