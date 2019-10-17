Приставы арестовали имущество у должников за свет

За 2019 год УФССП и "Петроэлектросбыт" взыскали с неплательщиков, в общей сложности, больше 38 млн рублей. Фото: Baltphoto

За 2019 год УФССП и "Петроэлектросбыт" взыскали с неплательщиков, в общей сложности, больше 38 млн рублей. Фото: Baltphoto

Управление федеральной службы судебных приставов (УФССП) Петербурга совместно с АО «Петроэлектросбыт» провели совместный рейд в Калининском районе города.

Сегодня, 17 октября, в ходе совместного рейда судебные приставы и представители «Петроэлектросбыта» посетили одиннадцать должников Калининского района. Суммы задолженностей неплательщиков по счетам за электроэнергию составили от 27 до 90 тысяч рублей.

Суд постановил принудительно взыскать с потребителей долги за свет. Исполняя постановление, приставы арестовали личное имущество должников: телевизор и бытовую технику. Если в ближайшее время владельцы техники не оплатят долг, имущество продадут с торгов.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что компания из Ленинградской области задолжала своим сотрудникам более двух миллионов рублей.