Компания из Ленобласти задолжала своим работникам почти 2 млн рублей

Задолженности по зарплате были выплачены. Фото: pixabay

Задолженности по зарплате были выплачены. Фото: pixabay

Общая задолженность компании «Экополис ВОМЗ» из Гатчинского района Ленинградской области перед 26 сотрудниками составила 1,8 млн рублей.

Как сообщает областная прокуратура, в Гатчинском районе прокуратура выявила нарушения требования трудового законодательства компанией ООО «Экополис ВОМЗ». Правоохранители выяснили, что общий долг перед 26 сотрудниками составил 1,8 млн рублей.

В адрес руководства организации было внесено представление об устранении нарушений. Оно было рассмотрено и удовлетворено. В отношении «Экополис ВОМЗ» возбуждено уголовное дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ.

Организация была оштрафована. Долги перед сотрудниками погашены.

Ранее GazetaSPb сообщала, что долги по зарплате на ДСК-5 доросли до уголовного дела.