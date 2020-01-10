Суд повторно отказал в проведении гей-парада в Петербурге

Смольнинский районный суд Петербурга вынес решение по иску ЛГБТ-активистов к комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Они требовали признать отказы в митингах незаконными.

Комитет указал на то, что провести акции в указанных местах невозможно из-за проведения работ. Суд с позицией Смольного согласился и признавать отказ незаконным не стал.

«Проведение публичных мероприятий в указанных местах действующим законодательством запрещено. Суд в удовлетворении административных исковых требований отказал», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Исковое заявление было подано Николаем Алексеевым, Вениамином Пановым и Сергеем Моляковым. Ранее ЛГБТ-активисты пытались согласовать три акции в поддержку сексуальных и гендерных меньшинств, а также за легализацию однополых браков в России. Целью акции было привлечение внимания к проблемам гомофобии, трансофобии, ксенофобии и т.д.

Провести акции планировалось на Сенатской площади и в Биржевом сквере, а шествие — по Казанской улице от Фонарного переулка до Воронихинского сквера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЛГБТ-активист получил 20 часов исправительных работ за одиночный пикет на Дворцовой площади.