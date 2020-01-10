Медведев: Сайты по продаже некурительных смесей с никотином будут блокироваться

Медведев: Сайты по продаже некурительных смесей с никотином будут блокироваться
Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что сайты по продаже некурительных смесей с никотином будут блокироваться по решению суда.

Медведев 10 января призвал к полному запрету никотиносодержащих некурительных смесей, которые является, по его выражению, редкой гадостью, на всей территории ЕАЭС. Он отметил, что сейчас эти смеси доступны для детей в то время, как продажа сигарет находится под запретом для них.

«Сайты, через которые продаются такие смеси, будут блокироваться в судебном порядке», — написал он в Facebook.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты предлагают ввести в стране минимальную цену для всех сигарет. Ее будут рассчитывать, исходя из наименьшего значения ставки акциза на пачку, а также НДС. Так, в этом году минимальная цена на пачку составила бы 86 рублей.

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Медведев: Сайты по продаже некурительных смесей с никотином будут блокироваться
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