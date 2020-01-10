В Ленобласти вырос уровень преступности за 2019 год

Общее количество правонарушений – 24 тысячи 433.

Об этом стало известно сегодня, 10 января. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление прокурора Ленинградской области Бориса Маркова. За 2019 год количество преступлений выросло на 12%. Речь идет о 24 тысяч 433 правонарушений. Отмечается, что большинство злоумышленников крали что-либо. Также Марков подчеркнул, что его беспокоит невысокий уровень раскрываемости преступлений.

Напоминаем, что в 2018 году рост количества правонарушений составил 15%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге участникам преступной группы дали 6 и 11 лет «строгача» за оборот наркотиков. Один из них подыскивал покупателей, сообщал подельнику необходимое количество вещества, получал от покупателей деньги, часть которых оставлял себе, а часть передавал напарнику.