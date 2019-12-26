В Петербурге участникам преступной группы дали 6 и 11 лет «строгача» за оборот наркотиков

В Петербурге участникам преступной группы дали 6 и 11 лет &#171;строгача&#187; за оборот наркотиков
Злоумышленники отправятся в колонию строгого режима. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура метрополитена поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении двух граждан.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ, ч. 2 ст. 228, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, а также п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Согласно данным следствия, мужчины вступили в преступный сговор на сбыт наркотических и психотропных веществ в Невском районе города. Для конспирации своих действий, злоумышленники разработали спецсимволы и слова, используемые в СМС-сообщениях и переговорах по телефону, договорились о распределении прибыли за сбыт.

Один из них подыскивал покупателей, сообщал подельнику необходимое количество вещества, получал от покупателей деньги, часть которых оставлял себе, а часть передавал напарнику.

Как сообщили в прокуратуре города, при вынесении приговора суд согласился с позицией гособвинения, что первый, учитывая его организаторскую роль в совершении преступления, заслуживает более строгого наказания.

В результате им назначили наказание в виде 11 и 6 лет лишения свободы. Злоумышленников отправят в колонию строгого режима.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербургском моряке, который отметил уход в армию наркотиками. Молодой человек отделался штрафом.

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