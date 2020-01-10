Петербуржцы увидели неизвестное «явление» на небе

Петербуржцы увидели неизвестное &#171;явление&#187; на небе
Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Они обратили внимание на сияющее оранжевое пятно.

Об этом стало известно сегодня, 10 января. О странном «оптическом явлении» рассказал очевидец в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Житель Приморского района выложил фотографию оранжевого неба и задался вопросом, что это может быть.

«Из окна видно какое-то непонятное оптическое явление за «Ситимоллом2. Что это может быть? Всадники апокалипсиса скачут?»,

— интересуется горожанин.

В комментариях выдвинули несколько версий. Одни считают, что это теплицы, другие вспомнили про «Выборжец». Некоторые предположили, что над Санкт-Петербургом летает НЛО, но это вряд ли, убеждены третьи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев насторожило оранжевое пятно в небе. В комментариях пользователи предположили, что свет исходит от агрохолдинга «Выборжец», где выращивают овощи и зелень. Они также добавили, что подобное пятно можно увидеть в Колтушах.

небо приморский район
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