Петербуржец рассказал, сколько нужно времени, чтобы объездить все станции метро

Петербуржец рассказал, сколько нужно времени, чтобы объездить все станции метро
Метро. Фото: Pixabay

Он провел эксперимент и выяснил, что на путешествие нужно потратить 10 часов.

Об этом стало известно сегодня, 10 января. Обо всем сообщает «Комсомольская правда – Петербург», которой удалось поговорить с горожанином. Он заявил, что во время новогодних каникул решил объездить все станции метро и засек, сколько у него ушло времени на такое путешествие. В общей сложности петербуржец катался около 10 часов.

Многие люди не согласились с ним, заявив, что нужно намного меньше времени для эксперимента. Так, «красную» ветку, по их мнению, можно проехать всего за час, никак не за час и 40 минут. Впрочем, петербуржец мог выходить на каждой станции из вагона и ждать следующего поезда – тогда понятно, почему так много часов ему пришлось затратить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в «Метрострое» рассказали, как проходит работа в праздничные дни. Оказалось, что строительство новых станций петербургского метрополитена продолжается даже во время новогодних каникул.

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