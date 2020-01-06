В «Метрострое» рассказали, как проходит работа в праздничные дни

Оказалось, что строительство новых станций петербургского метрополитена продолжается даже во время новогодних каникул.

«Метрострой» отчитался о проделанной на данный момент работе на Красносельско-Калининской и Лахтинско-Правобережной линиях. Строители трудятся на трех площадках первого участка и одной на втором. Спустя месяц простоя, в связи со сложным положением компании, возобновлена механизированная проходка перегонного тоннеля на участке «Казаковская» — «Путиловская». За 4 дня удалось установить 24 кольца диаметром 5,63 метра.

Также, работники продолжают проходку наклонного хода станции «Казаковская». Кроме того, в течение праздников наладили вывоз и утилизацию грунта, который транспортируют в Ленобласть.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что режим работы вестибюля «Балтийской» изменился в связи с ремонтом.