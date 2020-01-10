Гарри Хэйнс из «Американской истории ужасов» умер в 27 лет

О смерти актера рассказала его мать. Она намекнула на зависимости звезды.

Обо всем стало известно 10 января. Новостью поделилась певица и актриса Джейн Бадлер в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что австралийский актер и модель Гарри Хэйнс скончался в возрасте 27 лет. Горюющая мать заявила, что ее сын страдал психическими заболеваниями, а также боролся с зависимостью – не уточняется, о какой зависимости идет речь. Женщина также подчеркнула, что актер ушел из жизни 7 января. О причинах ничего не сообщается.

Напоминаем, что Гарри Хэйнс снимался в «Американской истории ужасов» и был одной из самых ярких моделей Великобритании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что молодой человек умер под колесами автобуса на «Скандинавии». Водитель автобуса MAN, перевозившего пассажиров, сбил 20-летнего пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте.