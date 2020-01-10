Ученые назвали наиопаснейшую диету

При помощи нее можно не только похудеть, но и заиметь проблемы со здоровьем.

Об этом стало известно 10 января. Рейтинг составило издание U.S. News. Международная группа ученых и врачей рассказали, какие диеты самые опасные. Первое место по опасности отдали кетодиете – люди, придерживающиеся ее, перестают употреблять углеводы и больше употребляют жиров. Такой стиль питания приводит к появлению рака и диабета. Эксперты подчеркивают, что похудеть при помощи кетодиеты можно, вот только вес может быстро вернуться, да и проблемы со здоровьем того не стоят.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач-диетолог назвала способ прийти в форму после праздников. Как рассказала Герасимова телеканалу «360», после праздников следует провести разгрузочный день, в течение которого запрещается есть мясо и рыбу, а также стоит воздержаться от употребления сыра, различных колбас и майонеза.