Врач-диетолог назвала способ прийти в форму после праздников

Диетолог Наталья Герасимова посоветовала отказаться от алкоголя и забыть о тяжелой пище для того, чтобы быстро прийти в форму после новогодних праздников.

Как рассказала Герасимова телеканалу «360», после праздников следует провести разгрузочный день, в течение которого запрещается есть мясо и рыбу, а также стоит воздержаться от употребления сыра, различных колбас и майонеза.

Эти продукты следует заменить на свежие овощи. Например это могут быть: кабачки, огурцы, салат, капуста, зелень. Также стоит ограничить потребления соли.

При этом следует помнить о воде — диетолог советует пить больше минеральной воды, в которой содержится много калия. Она способна избавить организм от отеков.

Правильное питание следует совместить с умеренной физической активностью, а также не забывать про режим сна.

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