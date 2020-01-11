Актриса Сальма Хайек рассказала о лопнувшем платье на «Оскаре»

Она заявила, что все случилось из-за «большой задницы».

Об этом стало известно 10 января. Обо всем актриса Сальма Хайек рассказала Daily Mail. Речь идет о церемонии 2003 года – звезду номинировали на «Оскар» на звание лучшей актрисы за работу в фильме «Фрида». Девушка подготовила особенное платье, которое в самый неподходящий момент разошлось по шву. Настроение было испорчено, но на выручку пришла коллега, которая поделилась с Сальмой одним из своих платьев.

«Рене дала мне одно из своих платьев, которые, слава богу, были широкими в бедрах и растягивались в груди. И я надела его в эту ночь»,

— рассказала она, обвинив в неприятном инциденте свою «большую задницу».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российский мультфильм может попасть в номинацию «Оскара». Короткометражный мультфильм «Он не может жить без космоса», снятый российским режиссером», претендует на номинацию в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».