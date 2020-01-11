НАСА опубликовали первый полный снимок центра Млечного Пути

НАСА опубликовали первый полный снимок центра Млечного Пути
Снимок НАСА. Фото:nasa.gov/

Изображение нашей галактики опубликовали на сайте НАСА.

Ученым удалось получить самое детальное полное изображение центральной части Млечного Пути, которое охватывает более 600 световых лет. Данное изображение было получено благодаря стратосферной обсерватории SOFIA, а также космических телескопов «Гершель», «Спитцер». Основой данного изображения являются снимки с инфракрасной камеры.

Сверхмассивная черная дыра подсвечивается со всех сторон и находится в середине Млечного пути.
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