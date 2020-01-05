Старейшая жительница Земли отметила свое 117-летие

Свой 117 день рождения японка Канэ Танаки отпраздновал в доме престарелых.

В доме престарелых по случаю торжества устроили вечеринку с шариками и большим тортом, который украсили клубникой и кремом.

«Очень вкусно. Хочется еще», — передало Kyodo слова старшей японки после дегустации торта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти проведут конкурс на гранты среди среди учреждений, готовых трудоустраивать подростков. В Комитете по труду и занятости населения сообщили о проведении конкурса среди автономных и государственных бюджетных учреждений Ленобласти. Гранты будут выдаваться в форме субсидий, сумма которых составляет примерно 30 миллионов рублей.