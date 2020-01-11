Две иномарки разбились в ДТП на Московском шоссе

В Пушкинском районе на Московском шоссе в районе поселка Ленсоветовский произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись две машины. Все произошло ночью, 11 января.
Очевидцы выложили видео с места происшествия в Сеть.
«На Московском шоссе разложились в Ленсоветовском», — рассказали очевидцы аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На видео из социальных сетей видно, что в аварии два автомобиля получили серьезные повреждения.
Информации о пострадавших нет.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в небе над Санкт-Петебургом и Ленинградской областью около десяти самолётов выполняют странные петли. Об этом стало известно в пятницу, 3 января, благодаря данным карт Flightradar24.