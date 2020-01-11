Две иномарки разбились в ДТП на Московском шоссе

Две иномарки разбились в ДТП на Московском шоссе
Место ДТП.Фото: https://vk.com/spb_today

В Пушкинском районе на Московском шоссе в районе поселка Ленсоветовский произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись две машины. Все произошло ночью, 11 января.

Очевидцы выложили видео с места происшествия в Сеть.

«На Московском шоссе разложились в Ленсоветовском», — рассказали очевидцы аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На видео из социальных сетей видно, что в аварии два автомобиля получили серьезные повреждения.

Информации о пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в небе над Санкт-Петебургом и Ленинградской областью около десяти самолётов выполняют странные петли. Об этом стало известно в пятницу, 3 января, благодаря данным карт Flightradar24.
авария авто дороги дтп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Две иномарки разбились в ДТП на Московском шоссе
НАСА опубликовали первый полный снимок центра Млечного Пути
Иномарка столкнулась с двумя машинами и врезалась в отбойник на «Сортавала»
Пострадавшего в ДТП на «Сортавале» госпитализировали: авто загорелось
Школьник заплатил за проезд в автобусе и получил 15 миллионов рублей
Розу Сябитову осудили за высказывание о сексе
Актриса Сальма Хайек рассказала о лопнувшем платье на «Оскаре»
Трамп расстроился, когда узнал о решении Маркл и принца Гарри