Две иномарки разбились в ДТП на Московском шоссе

В Пушкинском районе на Московском шоссе в районе поселка Ленсоветовский произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись две машины. Все произошло ночью, 11 января.

Очевидцы выложили видео с места происшествия в Сеть.

«На Московском шоссе разложились в Ленсоветовском», — рассказали очевидцы аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».