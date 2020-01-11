Древние руны на камне рассказали ученым о климатической катастрофе

Шведские ученые изучили древнюю руническую надпись из 762 рун, которая была запечатлена на камне из Река. Данный камень является артефактом эпохи викингов.

Как оказалось, в самых первых рунах повествуется о том, что данный камень был установлен в честь павшего воина по имени Вемуд его отцом Варином. Остальные же руны рассказывают о климатической катастрофе. Об этом сообщает Futhark: International Journal of Runic Studies.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти проведут конкурс на гранты среди среди учреждений, готовых трудоустраивать подростков. В Комитете по труду и занятости населения сообщили о проведении конкурса среди автономных и государственных бюджетных учреждений Ленобласти. Гранты будут выдаваться в форме субсидий.