Древние руны на камне рассказали ученым о климатической катастрофе

Древние руны на камне рассказали ученым о климатической катастрофе
Артефакт. Фото: Википедия

Шведские ученые изучили древнюю руническую надпись из 762 рун, которая была запечатлена на камне из Река. Данный камень является артефактом эпохи викингов.

Как оказалось, в самых первых рунах повествуется о том, что данный камень был установлен в честь павшего воина по имени Вемуд его отцом Варином. Остальные же руны рассказывают о климатической катастрофе. Об этом сообщает Futhark: International Journal of Runic Studies.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти проведут конкурс на гранты среди среди учреждений, готовых трудоустраивать подростков. В Комитете по труду и занятости населения сообщили о проведении конкурса среди автономных и государственных бюджетных учреждений Ленобласти. Гранты будут выдаваться в форме субсидий.

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Древние руны на камне рассказали ученым о климатической катастрофе
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