13 спасателей тушили квартиру на Евдокима Огнева

Квартира загорелась ночью.

В Невском районе Санкт-Петербурга на улице Евдокима Огнева, 8/2, 11 января, произошел пожар в двухкомнатной квартире.

Сообщение о пожаре поступило в спасательные службы в 03:43. Полностью пожар удалось ликвидировать к 05:15. В тушении огня участвовали 13 сотрудников МЧС.

В Главном управленим МЧС России по Петербургу сообщили, что возгорание произошло в двухкомнатной отдельной квартире. Там обгорела обстановка на площади в 5 квадратных метра.

Информации о пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по статистике за прошедший 2019 год в Санкт-Петербурге случилось не менее 160 аварий с каршеринговыми автомобилями. Пользователи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» рассказывают, что из-за водителей каршеринга часто происходят дорожные происшествия.