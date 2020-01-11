В Китае умер первый пациент, заболевший неизвестной формой пневмонии

В Китае умер первый пациент, заболевший неизвестной формой пневмонии
Фото: pixabay.com

В китайском городе Ухань скончался 61-летний мужчина, у которого диагностировали ранее не изученную форму коронавируса.

По информации, полученной 10 января, еще семь человек находятся в критическом состоянии. В общей сложности в Китае зарегистрирован 41 случай заболевания, при этом двое пациентов уже успешно выписаны из больницы. Медики сообщают, что полностью контролируют ситуацию с эпидемией.

Отметим, что 38 случаев вспышки неизвестного коронавируса выявили в Сингапуре и Гонконге. Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не нашла оснований для ограничений торговли с Китаем и поездок туда. ВОЗ считает, что Китай демонстрирует «высокую способность» бороться с вирусом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайским медикам удалось предварительно идентифицировать новый тип коронавируса.

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